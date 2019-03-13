СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-13T07:37:16+03:00

В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили мальчика. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок, произошло 12 марта в Нижневартовске.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 13:10 на улице Мира 60-летний водитель за рулём «Тойота Королла» сбил семилетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один несовершеннолетний получил травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU