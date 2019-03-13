СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-13T07:17:14+03:00

Погода в Югре 13 марта: тепло и мокрый снег. Фото с сайта pixabay.com

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В среду 13 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Метель, налипание мокрого снега. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+5 градусов, местами -1,-6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, мокрый снег. Метель, налипание мокрого снега. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём +1,+3 градусов.

В Сургуте облачно и снег. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +4 градуса.

В Нижневартовске облачно, снегопад и дождь. Ветер южный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU