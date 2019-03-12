2019-03-12T16:02:02+03:00
Происшествия

Пенсионера из Нижневартовска судят за стрельбу в вагоне-ресторане

Мужчина ехал в гости к сыну
Алена Кульмухаметова
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Пальбу в вагоне-ресторане поезда дальнего следования сообщением «НижневартовскОмск» 63-летний вартовчанин устроил в декабре 2018 года. Как оказалось, он ехал к сыну в Тюмень.

Как сообщили в управлении полиции на транспорте УрФО, житель Нижневартовска в начале декабря 2018 года произвел два выстрела из травматического пистолета в вагоне-ресторане пассажирского поезда.

По прибытию поезда на станцию Тюмень транспортные полицейские установили и задержали хулигана. Он оказался пьян. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят травматический пистолет.

Транспортным полицейским было установлено, что злоумышленник ехал из Нижневартовска в гости к сыну в Тюмень. В пути следования в вагоне-ресторане употреблял алкогольные напитки. На перегоне Салым – Демьянка мужчина неожиданно вскочил из-за столика и выстрелил из пистолета в потолок. Как впоследствии пояснил сам задержанный, стрелял он для того, чтобы просто привлечь к себе внимание.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время по уголовному делу собрано достаточно доказательств, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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