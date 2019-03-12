В Сургутском районе открывают две общественные бани

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-12T15:55:47+03:00

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В деревне Лямина и сельском поселении Угут в конце этого - начале следующего года должны открыться общественные бани. Об этом заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.

По его словам, предприниматели Сургутского района выкупили бани у администрации с условием сохранения назначения объектов от двух до пяти лет. Поменяли владельцев также муниципальные бани в поселке Белый Яр и деревне Сайгатина. Правда последние две уже открыли свои двери для посетителей.

Средства, вырученные с их продажи, пошли на строительство новых спортивных объектов - это и крытый хоккейный корт на Белом Яру, и универсальный спорткомплекс в Угуте, который начнут возводить в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU