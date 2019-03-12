2019-03-12T15:43:46+03:00
Общество

Вартовчан предупреждают о сосульках на крышах

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефону 112
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан предупреждают о сосульках на крышах. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан предупреждают о сосульках на крышах. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей Нижневартовска предупреждают о возможных сходах с крыш снега и падения наледи. Это связано с перепадами температуры воздуха. На кровлях зданий образуются сосульки и наледь, появилась опасность схода снега с крыш.

Чтобы избежать трагедии, управление по делам ГО и ЧС города рекомендует жителям Нижневартовска, не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не

оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Кроме того, меломанов просят пока отложить наушники, чтобы услышать звук падающего снега с крыши.

- Если во время движения по тротуару вы услышали сверху подозрительный шум, не останавливайтесь и не поднимайте голову – возможно, это сход снега или ледяной глыбы. В такой ситуации необходимо прижаться к стене – козырек крыши послужит укрытием. После падения с края кровли снег и лёд могут сходить и с ее середины, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек – это указывает на опасность данного места, – подчеркнули в управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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