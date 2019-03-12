2019-03-12T15:30:53+03:00
Общество

Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»

Акция проходит с 10 марта по 30 апреля 2019 года
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Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой». Фото с сайта ПАО "Сбербанк России"Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой». Фото с сайта ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк проводит масштабную акцию «Счастливая покупка» совместно с торговой сетью «Пятёрочка» и платежной системой Visa для новых и текущих клиентов — держателей карт Visa Electron, Momentum, Classic и Gold.

В рамках акции клиенты с самыми популярными картами Сбербанка могут получить до 100% компенсации своей покупки бонусами СПАСИБО. Чтобы присоединиться к акции, достаточно в период ее проведения оплачивать свои покупки в магазинах «Пятёрочка» и быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Новые клиенты могут оформить карту на сайте Сбербанка и тоже участвовать в акции.

Специальной регистрации в акции не требуется. В случае получения бонусов после покупки клиенту на телефон придет СМС с зачисленной суммой бонусов. Чем больше покупок, тем выше шансы вернуть полную стоимость покупки бонусами СПАСИБО.

Дмитрий Малых, управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

- Акция "Счастливая покупка" — наша крупнейшая кампания, в которой могут одновременно участвовать миллионы клиентов Сбербанка по всей России. Ее условия очень просты: оплачивайте покупки картой Visa Сбербанка в "Пятёрочке" и получайте до 100% от суммы покупки бонусами СПАСИБО. Уверен, что в каждом уголке нашей страны будет много счастливых победителей.

Бонусы можно потратить у партнеров, в одной из продуктовых категорий (такси, рестораны, аптеки, АЗС и т. д.) или на сайтах программы «Спасибо от Сбербанка», купив билеты на мероприятия, купоны на скидку или оплатив подписки на самые популярные музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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