Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира
Жители Югры могут поддержать именитых биатлонистов, которые борются за победу на чемпионате мира.
Чемпионат мира по биатлону продолжается в Швеции. Он продлится до 17 марта. Сильнейшие стреляющие лыжники уже с 7 марта соревнуются в шведском городе Эстерсунде. В составе сборной России выступают нижневартовские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова.
Завтра, 13 марта, на телеканале «Матч ТВ» состоится прямая трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км, в которой примет участие нижневартовский спортсмен Никита Поршнев. Начало трансляции в 17 часов 50 минут (время московское). Также посмотреть трансляцию можно на канале «Eurosport».
ИСТОЧНИК KP.RU