2019-03-12T15:24:03+03:00
Спорт

Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира

Трансляция состоится на «Матч ТВ»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира. Фото с сайта администрации города НижневартовскБолельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Жители Югры могут поддержать именитых биатлонистов, которые борются за победу на чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону продолжается в Швеции. Он продлится до 17 марта. Сильнейшие стреляющие лыжники уже с 7 марта соревнуются в шведском городе Эстерсунде. В составе сборной России выступают нижневартовские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова.

Завтра, 13 марта, на телеканале «Матч ТВ» состоится прямая трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км, в которой примет участие нижневартовский спортсмен Никита Поршнев. Начало трансляции в 17 часов 50 минут (время московское). Также посмотреть трансляцию можно на канале «Eurosport».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионера из Нижневартовска судят за стрельбу в вагоне-ресторане
В Сургутском районе открывают две общественные бани
Вартовчан предупреждают о сосульках на крышах
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Летом в оздоровительных лагерях отдохнут четыре тысячи ребят из Ханты-Мансийска
В Сургуте раскрыта кража из автомобиля
Югра вошла в топ-10 субъектов РФ по формированию комфортной городской среды
Югорчан на популярном сайте объявлений поджидают аферисты
В Югре самый низкий по УрФО уровень заболеваемости туберкулезом
Держатель банковской карты из Пыть-Яха поверила лжесотруднику банка и осталась без сбережений
В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома