СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-12T15:24:03+03:00

Болельщиков из Югры просят поддержать биатлонистов на чемпионате мира. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Жители Югры могут поддержать именитых биатлонистов, которые борются за победу на чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону продолжается в Швеции. Он продлится до 17 марта. Сильнейшие стреляющие лыжники уже с 7 марта соревнуются в шведском городе Эстерсунде. В составе сборной России выступают нижневартовские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова.

Завтра, 13 марта, на телеканале «Матч ТВ» состоится прямая трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км, в которой примет участие нижневартовский спортсмен Никита Поршнев. Начало трансляции в 17 часов 50 минут (время московское). Также посмотреть трансляцию можно на канале «Eurosport».

ИСТОЧНИК KP.RU