Летом в оздоровительных лагерях отдохнут четыре тысячи ребят из Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-12T14:59:45+03:00

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Этим летом на территории Ханты-Мансийска откроют свои двери около полусотни различных лагерей и оздоровительных организаций, где, по прогнозам, смогут отдохнуть свыше 4 тысяч детей.

Как отметили в администрации города, это не только привычные лагеря с дневным пребыванием при школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, но и площадки, организованные на открытом воздухе.

Например, в районе стелы-памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской» с июня самых активных ребят будут ждать в шести лагерях палаточного типа с пятиразовым питанием. Причём в каждом из них будет своя профильная программа в зависимости от интересов юных воспитанников. Ребята смогут обучиться основам армейской подготовки, приобщиться к службе МЧС или побывать в роли спасателей, смоделировав различные экстремальные ситуации. Помимо этого, в Ханты-Мансийске будут действовать лагерь труда и отдыха. Совместно с окружной клинической больницей проведена работа по укомплектованию всех оздоровительных летних площадок медицинским персоналом.

- Стоимость путевки за смену в летних лагерях, расположенных на территории города, в этом году составит 3600 рублей при шестичасовом пребывании и 4950 рублей – при девятичасовом размещении. Для почти 400 детей льготных категорий посещение будет бесплатны», – проинформировал заместитель директора по воспитательной работе Центра развития творчества детей и юношества Алексей Малышев.

Стоит сказать, что всего на организацию оздоровительной кампании 2019 года из окружного и городского бюджетов будет направлено более 50 млн рублей, а это значит, что более 800 детей смогут отдохнуть и поправить свое здоровье за пределами города – на курортах Краснодарского края, Крыма, а также в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU