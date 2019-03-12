В Сургуте раскрыта кража из автомобиля
Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 33-летний мужчина, который заявил о краже из автомобиля.
Полицейские выяснили, что ночью злоумышленник, подобрав ключ, проник в машину и похитил из салона аудиотехнику на сумму порядка 64 тысяч рублей. Отметим, что автомобиль потерпевшего не был оборудован сигнализацией.
Стражи порядка оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний сургутянин, который ранее в поле зрения полиции не попадал.
Злоумышленник пояснил, что похищенное собирался продать, а вырученные деньги потратить.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU