СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-12T14:51:34+03:00

В Сургуте раскрыта кража из автомобиля. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Машина не была оборудована сигнализацией

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 33-летний мужчина, который заявил о краже из автомобиля.

Полицейские выяснили, что ночью злоумышленник, подобрав ключ, проник в машину и похитил из салона аудиотехнику на сумму порядка 64 тысяч рублей. Отметим, что автомобиль потерпевшего не был оборудован сигнализацией.

Стражи порядка оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний сургутянин, который ранее в поле зрения полиции не попадал.

Злоумышленник пояснил, что похищенное собирался продать, а вырученные деньги потратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU