Югра вошла в топ-10 субъектов РФ по формированию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-12T14:40:24+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место среди всех регионов России по формированию комфортной городской среды.

Как сообщает портал правительства Югры, рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.

- Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно работал на протяжении всего 2018 года. Города начинают менять свое лицо: в прошлом году благоустроены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий и 202 парка. Работа по преображению городов и поселений продолжится и в 2019 году, — сказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU