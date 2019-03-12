Югорчан на популярном сайте объявлений поджидают аферисты
Жители Ханты-Мансийска при попытках что-либо продать на популярных сайтах объявлений, оказываются жертвами мошенников.
Преступников так много, что они не пропускают ни одного сообщения в поисках доверчивых югорчан.
Так, почти 6 000 рублей отдала злоумышленникам 22-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая продавала одежду на сайте бесплатных объявлений «Авито».
Еще одной жертвой мошенников стал 37-летний житель окружной столицы, который продавал сумку также на сайте «Авито».
Мнимые покупатели предлагают перевести аванс, а в процессе разговора по телефону подключают мобильный банк и обчищают банковские карты.
По данным фактам возбуждены уголовные по статье «Мошенничество», санкции которой в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.
Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU