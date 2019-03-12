Югорчан на популярном сайте объявлений поджидают аферисты

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-12T14:11:09+03:00

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Жители Ханты-Мансийска при попытках что-либо продать на популярных сайтах объявлений, оказываются жертвами мошенников.

Преступников так много, что они не пропускают ни одного сообщения в поисках доверчивых югорчан.

Так, почти 6 000 рублей отдала злоумышленникам 22-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая продавала одежду на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Еще одной жертвой мошенников стал 37-летний житель окружной столицы, который продавал сумку также на сайте «Авито».

Мнимые покупатели предлагают перевести аванс, а в процессе разговора по телефону подключают мобильный банк и обчищают банковские карты.

По данным фактам возбуждены уголовные по статье «Мошенничество», санкции которой в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU