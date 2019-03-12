2019-03-12T14:02:55+03:00
Общество

В Югре самый низкий по УрФО уровень заболеваемости туберкулезом

Препаратами обеспечено всё население
Алена Кульмухаметова
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Главный врач Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Евгений Ревякин привел основные показатели, характеризующие состояние эпидемиологической ситуации по туберкулезу в автономном округе.

По его данным, в 2018 году целевые показатели эффективности реализации противотуберкулезных мероприятий были выполнены. В Югре самый низкий по Уральскому федеральному округу уровень заболеваемости туберкулезом – 41,1 на 100 тысяч населения.

Результатом проведения специалистами центра СПИД Югры химиопрофилактики туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией стало снижение заболеваемости туберкулезом среди таких категорий граждан на 15,6 процента. Показатель рецидивов туберкулеза снизился на 27,6 процента. Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 14 лет снизилась на 19,1 процента, подростков 15-17 лет – на 26,7. Охват профилактическими осмотрами на туберкулез всех категорий населения всеми методами составил 92,4 процента.

Добавим, что обеспеченность противотуберкулезными препаратами – 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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