Держатель банковской карты из Пыть-Яха поверила лжесотруднику банка и осталась без сбережений

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-12T15:09:56+03:00

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Снова и снова называла аферистам пароли жительница Пыть-Яха. После того, как со счёта списались деньги, женщина обратилась в полицию.

В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Со слов пострадавшей ей позвонила женщина, представилась работником службы безопасности Сбербанка и сообщила, что с её карты пытаются совершить несанкционированный перевод на сумму 4 тысячи рублей. Сотрудник банка обращалась по имени отчеству, чем и вызвала доверие пострадавшей. Также мошенница уточнила, какие были совершены покупки с помощью карт, и пояснила, что в таких магазинах как «Лента», «Магнит», «Пятерочка» установлены устаревшие терминалы с низкой степенью защиты, с которых считывается вся информация. Затем звонившая сказала, что на номер телефона придет код, который нужен для лучшей защиты личного кабинета. Потерпевшая, ничего не подозревая, продиктовала код. При помощи полученного кода, лже-сотрудник банка смогла зайти в личный кабинет и получила доступ ко всем банковским счетам.

Далее разговор продолжила «представитель» службы безопасности уже другого банка и сообщила о попытке 12 денежных переводов в сумме 14200 рублей, а также предупредила, что эти транзакции необходимо отменить.

На телефон приходили пароли, как о зачислении, так и о переводе между счетами, которые пострадавшая передавала аферистам. Когда разговор был закончен, потерпевшая зашла через сбербанк онлайн в личный кабинет и увидела, что банковская карта «МИР» ПАО Сбербанка заблокирована. После этого, она зашла в личный кабинет другого банка увидела, что на счету осталось менее 500 рублей.

Общий ущерб составил более 118 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU