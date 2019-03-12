В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
Пожилых хантымансийцев поздравили с Днем Защитника Отечества и с Международным женским днем.
Как сообщили в службе социальной поддержки населения, праздничную единовременную выплату в размере пятисот рублей получили более восьми тысяч пожилых граждан окружного центра.
- В Ханты-Мансийске не первый год предоставляются дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи неработающим пенсионерам, прожившим в городе пятнадцать и более лет, – рассказала руководитель учреждения Оксана Шадрина. – Ежегодно эта категория граждан получает также по одной тысяче рублей ко Дню Победы, столько же – ко Дню города и к Международному Дню пожилых людей.
Кроме этого, ежеквартально неработающие пенсионеры Ханты-Мансийска могут рассчитывать на девятьсот рублей в качестве социальной помощи и на одну тысячу рублей – по случаю юбилейных дат со Дня рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU