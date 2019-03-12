В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Пушкина в Сургуте поступило днём 11 марта. Через три минуты первый автомобиль со спасателями был уже на месте.
Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, дом представлял собой пятиэтажное здание, коридорного типа. При такой планировке дым быстро распространяется по этажам, отрезая пути эвакуации.
- На момент прибытия в окне пятого этажа наблюдалось открытое горение и плотное задымление. Все коридоры пятого этажа были в плотном дыму, работа без средств защиты была невозможна, - пояснил руководитель тушения пожара начальник 4-ой пожарно-спасательной части города Николай Котельников. – Были слышны крики – жильцы задымленного подъезда звали на помощь. Этот факт, а также сильное задымление, стали причиной повышения ранга пожара и привлечения дополнительных сил.
Спасатели с помощью автолестницы и через подъезд начали эвакуацию людей.
В горящей квартире находится женщина-инвалид. Густой черный дым и высокая температура сильно усложняли работу отделений. Её немедленно эвакуировали на свежий воздух. Медики диагностировали у женщины ожоги лица и отравление угарным газом, пострадавшую госпитализировали.
В течение нескольких минут пожарные благополучно эвакуировали из опасной зоны еще пятерых взрослых и троих детей.
Всего на тушении пожара были задействованы 26 сотрудников и 8 специальных автомобилей. Огонь был потушен за 13 минут в пределах одной квартиры.
Причины возгорания предстоит установить органам дознания МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU