2019-03-12T13:26:46+03:00
Общество

В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек

Пострадала одна женщина
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгрыВ Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югры
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Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Пушкина в Сургуте поступило днём 11 марта. Через три минуты первый автомобиль со спасателями был уже на месте.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, дом представлял собой пятиэтажное здание, коридорного типа. При такой планировке дым быстро распространяется по этажам, отрезая пути эвакуации.

- На момент прибытия в окне пятого этажа наблюдалось открытое горение и плотное задымление. Все коридоры пятого этажа были в плотном дыму, работа без средств защиты была невозможна, - пояснил руководитель тушения пожара начальник 4-ой пожарно-спасательной части города Николай Котельников. – Были слышны крики – жильцы задымленного подъезда звали на помощь. Этот факт, а также сильное задымление, стали причиной повышения ранга пожара и привлечения дополнительных сил.

Спасатели с помощью автолестницы и через подъезд начали эвакуацию людей.

В горящей квартире находится женщина-инвалид. Густой черный дым и высокая температура сильно усложняли работу отделений. Её немедленно эвакуировали на свежий воздух. Медики диагностировали у женщины ожоги лица и отравление угарным газом, пострадавшую госпитализировали.

В течение нескольких минут пожарные благополучно эвакуировали из опасной зоны еще пятерых взрослых и троих детей.

Всего на тушении пожара были задействованы 26 сотрудников и 8 специальных автомобилей. Огонь был потушен за 13 минут в пределах одной квартиры.

Причины возгорания предстоит установить органам дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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