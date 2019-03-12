СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-12T13:01:10+03:00

В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Пыть-Яха проверила исполнение федерального законодательства в МУП «Управление городского хозяйства».

Выяснилось, что местная жительница с 2017 года занимала должность заместителя руководителя одного из структурных подразделений предприятия.

Проверка показала, что представленный заместителем в личное дело диплом о среднем профессиональном образовании учебным заведением не выдавался, соответствующего образования женщина не имеет.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновного лица.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU