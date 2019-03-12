2019-03-12T13:01:10+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома

Женщина не имела профессионального образования
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Прокуратура Пыть-Яха проверила исполнение федерального законодательства в МУП «Управление городского хозяйства».

Выяснилось, что местная жительница с 2017 года занимала должность заместителя руководителя одного из структурных подразделений предприятия.

Проверка показала, что представленный заместителем в личное дело диплом о среднем профессиональном образовании учебным заведением не выдавался, соответствующего образования женщина не имеет.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновного лица.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
В Югре за минувшую неделю раскрыли два угона авто
В Сургуте люди из внедорожника посадили на лавочку у дома труп мужчины
«Мамонты Югры» одержали победу над хоккеистами из Челябинска
Реальный срок получил вартовчанин за пьяную езду
В Югре стартуют соревнования по биатлону
«Сотрудник безопасности банка» помог избавиться от денег когалымчанке
Жители Ханты-Мансийска улучшают город с помощью мобильного сервиса
Ханты-Мансийск встретил весну сожжением чучела
Аферист «развёл» жительницу Югорска на 36 тысяч рублей
В Нижневартовске восстанавливают кровлю сгоревшего пятиэтажного жилого дома
В Нижневартовске вор через форточку вынес телевизор
В Югре большинство заражённых ВИЧ – мужчины
Сургутянин подобрал логин и пароль к «мобильному банку» женщины
За минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека
Погода в Югре 12 марта: тепло и гололёд
В ХМАО создадут три особо охраняемые территории
Пенсионер из Югры перевёл мошенникам четверть миллиона рублей
В Югре определились с редколлегией томов «Академической истории Югры»
В школах Нефтеюганска объявлен карантин
Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях