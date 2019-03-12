В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома
Прокуратура Пыть-Яха проверила исполнение федерального законодательства в МУП «Управление городского хозяйства».
Выяснилось, что местная жительница с 2017 года занимала должность заместителя руководителя одного из структурных подразделений предприятия.
Проверка показала, что представленный заместителем в личное дело диплом о среднем профессиональном образовании учебным заведением не выдавался, соответствующего образования женщина не имеет.
Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновного лица.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU