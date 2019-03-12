СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-12T12:57:10+03:00

В Югре за минувшую неделю раскрыли два угона авто. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Госавтоинспекторы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за неделю раскрыли два угона автомобилей.

Всего за неделю в округе зарегистрировано три факта неправомерного завладения транспортными средствами. Два угона в Нижневартовске и один в Урае.

Злоумышленники покусились на «ВАЗ» и «Тойоту».

Угоны совершены с дворовой территории вечером и ночью. В одном случае совершению преступления способствовало потребление спиртных напитков.

Сотрудниками ГИБДД было раскрыто 31 преступление, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 2, наркотики – 2, подделка документов – 2, дача взятки – 1, применение насилия в отношении представителя власти – 1, незаконное хранение оружия – 1, причинение тяжкого вреда здоровью – 1, причинение легкого вреда здоровью – 1, незаконная рубка лесных насаждений – 1, оскорбление представителя власти – 1 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 18.

ИСТОЧНИК KP.RU