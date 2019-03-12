2019-03-12T12:50:48+03:00
Общество

В Сургуте люди из внедорожника посадили на лавочку у дома труп мужчины

На месте работают следственные органы
Алена Кульмухаметова
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Полиция ищет очевидцев событияПолиция ищет очевидцев событияФото: Татьяна Коркина
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Тело молодого мужчины было обнаружено около подъезда жилого дома №2 на улице Островского в Сургуте вечером 11 марта.

Согласно установленным камерам видеонаблюдения, около восьми часов вечера во двор многоэтажного дома приехал внедорожник зелёного цвета, из которого вышли люди, что-то выгрузили из авто, усадили на лавочку у подъезда легко одетого человека и удалились. Вскоре жильцы дома обнаружили, что мужчина на лавочке мёртв и вызвали экстренные службы. При этом отмечено, что внешних следов насилия на теле обнаружено не было.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливает личность погибшего и обстоятельства смерти.

Полицейские устанавливают личность погибшего и просят очевидцев обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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