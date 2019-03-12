2019-03-12T12:34:02+03:00
Спорт

«Мамонты Югры» одержали победу над хоккеистами из Челябинска

Они получили главный трофей регулярного чемпионата
Алена Кульмухаметова
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«Мамонты Югры» одержали победу над хоккеистами из Челябинска. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта Югры«Мамонты Югры» одержали победу над хоккеистами из Челябинска. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта Югры
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Хоккеисты «Мамонты Югры» провели две домашние игры с челябинскими «Белыми Медведями». В обеих матчах победа была за югорчанами, сначала со счетом 4:3, а затем - 2:1.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры, «Мамонты» отправляются в Челябинск, где 13 и 14 марта им предстоит сыграть третий и, в случае необходимости, четвертый матч.

Напомним, что серии 1/8, 1/4, 1/2 финала плей-офф проводятся до трех побед. Максимальное количество матчей – пять. Первые два и, в случае необходимости, пятый матч проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре.

Кроме того, в первой игре "Мамонты Югры" получили главный трофей регулярного чемпионата - Кубок Победителей Востока.

Югорские хоккеисты становятся лучшей командой Востока во второй раз подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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