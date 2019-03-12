Реальный срок получил вартовчанин за пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-12T12:01:19+03:00

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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в нетрезвом вождении автомобилем.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, будучи ранее осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2018 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

А в Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который будучи лишенный прав на управление транспортным средством, нарушитель вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU