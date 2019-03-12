В Югре стартуют соревнования по биатлону

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-12T11:55:50+03:00

Они будут состоять из двух гонок

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске стартуют Межрегиональное соревнование по биатлону на призы олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р.

Состязания одни из последних биатлонных соревнований в уходящем сезоне. До конца зимы осталось три старта, считая грядущие на этой неделе. Впереди Первенство России по биатлону и Межрегиональное соревнование «Кубок Югры» по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 гг.р.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», традиционно соревнования будут состоять из двух гонок — гладкой, на протяжении которой спортсмены не будут стрелять, и спринта. Стрельба в спринтерской гонке будет проходить из пневматических винтовок. В четверг, 14 марта, на базе Центра зимних видов спорта имени Филипенко состоятся открытие и первый старт гладкой гонки. Спринт и награждение участников состоятся в субботу, 16 марта.

Напомним, что крупный всероссийский старт, Первенство России по биатлону, пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 27 марта. Открытие соревнований состоится 21 марта, а на первую гонку спортсмены выйдут уже на следующий день, 22 марта, в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU