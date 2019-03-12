2019-03-12T11:55:50+03:00
Спорт

В Югре стартуют соревнования по биатлону

Они будут состоять из двух гонок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре стартуют соревнования по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Югре стартуют соревнования по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске стартуют Межрегиональное соревнование по биатлону на призы олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р.

Состязания одни из последних биатлонных соревнований в уходящем сезоне. До конца зимы осталось три старта, считая грядущие на этой неделе. Впереди Первенство России по биатлону и Межрегиональное соревнование «Кубок Югры» по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 гг.р.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», традиционно соревнования будут состоять из двух гонок — гладкой, на протяжении которой спортсмены не будут стрелять, и спринта. Стрельба в спринтерской гонке будет проходить из пневматических винтовок. В четверг, 14 марта, на базе Центра зимних видов спорта имени Филипенко состоятся открытие и первый старт гладкой гонки. Спринт и награждение участников состоятся в субботу, 16 марта.

Напомним, что крупный всероссийский старт, Первенство России по биатлону, пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 27 марта. Открытие соревнований состоится 21 марта, а на первую гонку спортсмены выйдут уже на следующий день, 22 марта, в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске пенсионерам к празднику подарили по 500 рублей
В Сургуте их горящего дома спасатели вывели девять человек
В Пыть-Яхе сотрудника городского хозяйства судят за подделку диплома
В Югре за минувшую неделю раскрыли два угона авто
В Сургуте люди из внедорожника посадили на лавочку у дома труп мужчины
«Мамонты Югры» одержали победу над хоккеистами из Челябинска
Реальный срок получил вартовчанин за пьяную езду
«Сотрудник безопасности банка» помог избавиться от денег когалымчанке
Жители Ханты-Мансийска улучшают город с помощью мобильного сервиса
Ханты-Мансийск встретил весну сожжением чучела
Аферист «развёл» жительницу Югорска на 36 тысяч рублей
В Нижневартовске восстанавливают кровлю сгоревшего пятиэтажного жилого дома
В Нижневартовске вор через форточку вынес телевизор
В Югре большинство заражённых ВИЧ – мужчины
Сургутянин подобрал логин и пароль к «мобильному банку» женщины
За минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека
Погода в Югре 12 марта: тепло и гололёд
В ХМАО создадут три особо охраняемые территории
Пенсионер из Югры перевёл мошенникам четверть миллиона рублей
В Югре определились с редколлегией томов «Академической истории Югры»
В школах Нефтеюганска объявлен карантин
Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях