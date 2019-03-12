«Сотрудник безопасности банка» помог избавиться от денег когалымчанке

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-12T11:48:05+03:00

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Типичная уловка мошенников вновь сработала с жительницей Когалыма. Женщина послушно выполнила все указания.

Накануне, в дежурную часть отдела полиции Когалыма обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, после чего сообщил, что с ее банковской карты пытаются списать деньги. Для отмены операции злоумышленник попросил назвать номер карты и пин-код, пришедший в сообщении.

После проведенных манипуляций у потерпевшей были списаны 46 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU