2019-03-12T11:31:22+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска улучшают город с помощью мобильного сервиса

Его установили уже более 45 тысяч граждан
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска улучшают город с помощью мобильного сервиса. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Мансийска улучшают город с помощью мобильного сервиса. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры в тестовом режиме начал работу мобильный сервис «Улучшим наш город». Он разработан по инициативе главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

- У нас сейчас существует целый ряд инструментов, с помощью которых граждане участвуют в управлении городом. Новое приложение позволит человеку с минимальными усилиями, буквально в несколько касаний обращать внимание городских служб на те, или иные отклонения жизнедеятельности города, - отметил Максим Ряшин.

Для реализации этой задачи было принято решение использовать уже существующее приложение «Госуслуги Югры», объединив его с сервисом «Улучшим наш город», работающим на официальном портале органов местного самоуправления.

Сервис установили уже более 45 тысяч граждан. В прошлом году через него было оказано порядка 3,7 млн услуг, из них более 320 тысяч услуг оказаны по Ханты-Мансийску.

Разработчики рассказали, что на главной странице мобильного приложения будет функционировать вкладка «Улучшим наш город». Направить свое предложение или жалобу можно буквально в два клика. Для этого необходимо выбрать тематическую категорию сообщения, можно прикрепить фото или видео и изложить суть вопроса. Геолокация будет определена автоматически. Далее приложение отслеживает статус обращения и позволяет получать обратную связь.

Напомним, на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска сервис «Улучшим наш город» функционирует с 2015 года. Граждане направляют информацию по следующим направлениям: несанкционированные свалки, правонарушения (парковка на газонах, на детских площадках и т.д.), дефекты дорожного покрытия, как сделать город лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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