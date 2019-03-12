Ханты-Мансийск встретил весну сожжением чучела

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-12T11:01:29+03:00

Для жителей и гостей города были организованы досуговые и игровые площадки

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В минувшие выходные в Ханты-Мансийске прошли проводы зимы – народные гуляния «Ты гуляй, разудалая Масленица!».

Яркое театрализованное представление развернулось на главной сцене Центральной площади города, кульминацией которого стали взятие снежного городка и старинный обряд «Сожжение чучела Масленицы».

Для жителей и гостей города были организованы досуговые и игровые площадки. Каждый желающий мог проверить свои силы в «Снежном тире», поучаствовать в «Бумажной битве», увлекательных состязаниях по метанию варежек, переворачиванию блинов на скорость, поднятию гирь и плетению гигантских косичек. Традиционно одной из самых ярких и зрелищных площадок праздника стал аттракцион «Масленичный столб», где самые отважные югорчане поборолись за ценные призы от КДЦ«Октябрь» и спонсоров масленичных гуляний.

Древнерусский обряд «Сожжение чучела Масленицы» традиционно завершил праздник, приблизив долгожданную весну.

ИСТОЧНИК KP.RU