2019-03-12T10:48:59+03:00
Общество

Аферист «развёл» жительницу Югорска на 36 тысяч рублей

Женщина послушно выполнила команды проходимца
Алена Кульмухаметова
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Накануне в дежурную часть полиции Югорска обратилась местная жительница с с заявлением, что стала жертвой мошенников.

Полицейским югорчанка рассказала, что ранее разместила объявление о продаже детской кроватки на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время на ее объявление откликнулся покупатель, Звонивший сообщил, что находится вне города, поэтому товар заберет курьер. Также мужчина попросил женщину направить номер банковской карты для того, чтобы оплатить стоимость покупки.

Вскоре потерпевшей поступило смс-сообщение с паролем для входа в интернет-банк, который она продиктовала злоумышленнику. Аферист обманным путем за несколько операций перевел себе на карту 36 тысяч 400 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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