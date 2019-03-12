В Нижневартовске восстанавливают кровлю сгоревшего пятиэтажного жилого дома

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-12T09:01:23+03:00

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В пострадавшем месяц назад от пожара доме №49 по улице Чапаева ведут восстановительные работы. Подрядчик приступил к ремонту кровли. Об этом рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Уже с 12 марта на территории 11 микрорайона отменяется режим чрезвычайной ситуации. Как отметил Максим Коротаев, специалисты установили, что плиты-перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад дома находится в удовлетворительном состоянии.

Следственные мероприятия по выяснению причин пожара продолжаются. Напомним, пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел 12 февраля. В 16 часов 51 минуту на пульт пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18 часов 45 минут. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU