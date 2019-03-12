В Нижневартовске вор через форточку вынес телевизор

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-12T08:45:32+03:00

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Уголовник вновь взялся за старое и обокрал вартовчанина. Стражи порядка задержали преступника.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Известно, что подозреваемый через форточку проник в квартиру заявителя, похитил телевизор и 10 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 57 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой и повреждение документов.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление, раскрыто 28, из них: один случай грабежа, 2 мошенничества, 7 краж и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU