В Югре большинство заражённых ВИЧ – мужчины

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-12T08:35:20+03:00

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Заболеваемость ВИЧ в Югре продолжает снижаться в динамике последних трех лет. Об этом рассказал главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец.

Он сообщил, что в половой структуре ВИЧ-инфицированных 41 процент занимают женщины и 59 – мужчины. При этом мужчины заражаются и половым, и наркотическим путем в равном количестве, женщины в 90 процентах случаев имеют половой путь заражения. При этом каждая четвертая женщина, у которой обнаружена ВИЧ-инфекция, узнала об этом во время беременности.

- Одна из основных задач – раннее выявление случаев ВИЧ-инфекции и раннее назначение лечения, – сказал Андрей Петровец. – За последние три года количество обследуемых выросло на 7,2 процента. Охват диспансерным наблюдением составил 90,2 процента. Получают антиретровирусную терапию 60 процентов. 96,5 процента детей до 17 лет получает терапию. Охват профилактикой беременных женщин – 94,8 процента.

С целью ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территориях повышенного риска организуются аутрич-офисы, кабинеты низкопорогового доступа, деятельность выездных бригад.

Муниципальным трехсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовано рассматривать на своих заседаниях вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущения дискриминации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU