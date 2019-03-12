Сургутянин подобрал логин и пароль к «мобильному банку» женщины

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-12T08:12:31+03:00

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Жительница Сургута обнаружила пропажу 30 тысяч рублей с банковского счёта и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в январе этого года 47-летней сургутянке на мобильный телефон пришло смс-сообщение от банка о списании денег, но данную транзакцию она не совершала, после чего и обратилась в полицию.

Сургутскими правоохранителями был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний мужчина. Злоумышленник пояснил, что вошел в аккаунт «мобильного банка» потерпевшей путем подбора логина и пароля и совершил перевод денежных средств, которые потратил на погашение долга.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU