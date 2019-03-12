СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-12T08:03:09+03:00

За минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:00 11 марта в городе Ханты-Мансийске.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югре, на улице Рознина водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан», девушка получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3663 нарушения правил дорожного движения, задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU