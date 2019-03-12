СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-12T07:39:08+03:00

Погода в Югре 12 марта: тепло и гололёд Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 12 марта в Ханты-Мансийском автономном округе местами небольшие, по западным районам умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами гололедные явления, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура 0,+5 градусов, местами -1,-6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедные явления, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -4,-6 градусов, днем +1,+3 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +2 градуса.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -4, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU