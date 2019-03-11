2019-03-11T16:40:08+03:00
Общество

В ХМАО создадут три особо охраняемые территории

Экологические проекты разрабатываются правительством
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совещание по вопросу реализации в Ханты-Мансийском автономном округе национального проекта «Экология» провел исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

«Национальный проект «Экология» разработан во исполнение указа президента России от 7 мая 2018 года №204. С учетом экономической, отраслевой специфики Югра активно включилась в реализацию всех 12 федеральных проектов. Этому предшествовала продуктивная работа по формированию региональных проектов, – констатировал Геннадий Бухтин.

В качестве приоритетных направлений – ликвидация экологического ущерба, рекультивация нарушенных земель, сохранение биологического разнообразия, лесов, развитие экологического туризма и другие.

Руководитель окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов в ходе совещания доложил, что Югра обладает богатым опытом по совместной с предпринимательским сообществом работе в части реализации экологических проектов.

По его словам, в рамках реализации проекта «Чистая страна» была проведена инвентаризация пяти объектов размещения отходов, расположенных в городской черте. Два из них – в Нефтеюганске и Федоровском – будут ликвидированы в 2019-2020 годах. Также ликвидации подлежат объекты в Нижневартовске, Нягани и Когалыме, но пока они находятся в эксплуатации.

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – это очень важное и большое направление. Особо охраняемые территории – это та страховка, которая позволит в будущем при необходимости восстановить популяцию того или иного вида растений и животных на территории всего региона, – сказал Сергей Пикунов. – Проектом предусмотрено создание трех особо охраняемых территорий в Югре: памятников природы «Реполовский кедровый бор», «Тундринский кедровый бор» и «Ягельный кедровый бор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер из Югры перевёл мошенникам четверть миллиона рублей
В Югре определились с редколлегией томов «Академической истории Югры»
В школах Нефтеюганска объявлен карантин
Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях
В югорском поселке на передержку приняли Лебедя-Кликуна
Лже-сотрудник банка обчистил счёт жительницы Ханты-Мансийска
За неделю в Югре произошло 40 пожаров
В школах Нижневартовска снят карантин
Первенство округа по дзюдо состоялось в Нягани
За разлившуюся нефть в Нефтеюганском районе нефтедобывающая компания заплатит 45 миллионов рублей
Вартовчане предпочитают рассчитываться за проезд безналом в автобусах
В Мегионе задержана аферистка по займам в микрофинансовых организациях
В Сургуте судят наркодилера
В Нижневартовске миграционный отдел увеличивает количество талонов
Житель Урая украл у женщины деньги
Лучших педагогов выбирают в Югре
В минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 18 человек
В Ханты-Мансийске глыба льда с крыши жилого дома разрушила козырёк подъезда
В Ханты-Мансийске мужчина похитил видеоняню
В Югре инвесторам станет проще получить земельные участки
В Сургуте по десять лет тюрьмы получили трое мужчин за разбой
Погода в Югре 11 марта: тепло и ветрено
В Сургуте оренбуржец обчистил соседа по хостелу
В Югорске открылся новый отдел бслуживания центральной городской библиотеки