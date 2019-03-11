Пенсионер из Югры перевёл мошенникам четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-11T15:41:45+03:00

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Югорчанин ради получения компенсации за лекарства залез в кредиты и все деньги отдал мошенникам. После потери денег, он обратился в полицию.

Как пояснили в пресс-службе полиции Белоярского района, 62-летний местный житель рассказал, что в ноябре 2018 года на его сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Девушка представилась работником отдела «РосФин-Мониторинг» государственного органа. Она сообщила, что фирма, у которой он ранее приобретал лекарственные препараты, обанкротилась, так как выпускаемая ими продукция являлась не качественной. Также, звонившая сообщила, что по решению суда заявителю полагается компенсационная выплата в размере 475 000 рублей. В ходе дальнейшей беседы неизвестная пояснила, что необходимо предоставить все данные паспорта, банковских счетов и СНИЛС, а также выплатить сумму в виде подоходного налога с суммы компенсации.

Таких денег у пенсионера не имелось, а компенсацию он хотел получить. Поговорив со своей женой, они решили оформить кредит на сумму 70 000 рублей. После оформления кредита мужчина перевел 13% от суммы полагаемой компенсации на счет злоумышленников.

Позже пострадавшему позвонил мужчина, который представился сотрудником страховой компании. Он сообщил, что сумму компенсационной выплаты будет выплачена в течение трех месяцев, но ее необходимо застраховать, иначе страховая компания не сможет осуществить перевод. Мужчина пошел в банк и оформил очередной кредит в размере 95 000 рублей и перевел их на другое, указанное мошенниками имя. На этом звонки от злоумышленников не закончились. В течение последующих четырех дней они вновь связывались с потерпевшей и приводили аргументы для дополнительных переводов, представляясь сотрудниками других ведомств. В результате пенсионер за этот период времени оформил кредит в банке и перевел на счет злоумышленников 278 000 рублей.

Спустя три месяца, заявитель решил позвонить своим собеседникам, но не дозвонился до них. После чего мужчина решил обратиться в полицию с заявлением.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU