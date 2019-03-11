2019-03-11T15:15:01+03:00
Общество

В Югре определились с редколлегией томов «Академической истории Югры»

Их первое совещание пройдет уже в апреле
Алена Кульмухаметова
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В Югре завершено формирование редакционных коллегий по подготовке 8-томной «Академической истории Югры», которая обобщит все имеющиеся факты и открытия по истории региона.

По данным портала правительства Югры, каждый из томов будущего исследования получил по два ответственных редактора, в числе которых – археологи, историки, культурологи, правоведы как крупнейших научных центров Югры, так и учреждений Российской академии наук (РАН).

Одновременно состав главной редакционной коллегии расширен за счет включения в него дополнительных специалистов: лингвистов, экономистов и антропологов.

Предварительно определена структура готовящейся 8-томной «Академической истории Югры»: 1 том – «Археология», 2 том – «Этнология и археология», 3 том – «Позднее русское летописание», 4 том – «История 18 века, Петровские реформы», 5 том – «История 19 века, законодательство окраин Российской Империи», 6 том – «Межвоенный период», 7 том – «Вторая половина 20 века», 8 том – «Современная история Югры».

Планируется, что первое расширенное совещание редакционных коллегий пройдет уже в апреле, после чего начнется практическая фаза исследования.

Напомним, что издание многотомной югорской истории является составной частью научно-просветительского проекта «Многовековая Югра». Кроме того, «Академическая история Югры» станет одним из значимых источников для новой 20-томной «Истории России», подготовкой которой по поручению президента России сейчас занимаются ученые РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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