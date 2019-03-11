2019-03-11T15:02:28+03:00
Общество

В школах Нефтеюганска объявлен карантин

Занятия будут происходить дистанционно
Алена Кульмухаметова
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В школах Нефтеюганска объявлен карантин. Фото с сайта администрации города НефтеюганскВ школах Нефтеюганска объявлен карантин. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск
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Ограничительные мероприятия из-за всплеска заболеваемости ввели в образовательных учреждениях города Нефтеюганска.

«С 12 по 18 марта во всех школах Нефтеюганска занятия отменяются! Объявлен карантин. Приостановлены занятия и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта» - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отметим, что в Югре обнаружены два вируса гриппа: свиной и гонконгский. Чаще всего югорчане болеют ОРВИ.

Сегодня, после двух недель карантина, за парты сели школьники Сургута.

По результатам еженедельного мониторинга с 25 февраля по 03 марта заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 101,88 на 10 тыс., что на 23,49% выше недельного эпидемического порога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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