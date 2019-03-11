В школах Нефтеюганска объявлен карантин
Ограничительные мероприятия из-за всплеска заболеваемости ввели в образовательных учреждениях города Нефтеюганска.
«С 12 по 18 марта во всех школах Нефтеюганска занятия отменяются! Объявлен карантин. Приостановлены занятия и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта» - говорится в сообщении на сайте администрации города.
Отметим, что в Югре обнаружены два вируса гриппа: свиной и гонконгский. Чаще всего югорчане болеют ОРВИ.
Сегодня, после двух недель карантина, за парты сели школьники Сургута.
По результатам еженедельного мониторинга с 25 февраля по 03 марта заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 101,88 на 10 тыс., что на 23,49% выше недельного эпидемического порога.
ИСТОЧНИК KP.RU