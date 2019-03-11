2019-03-11T14:34:49+03:00
Общество

Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях

Югорчане могут высказать своё мнение о подрядчиках
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях . Фото с сайта "Югра-Экология"Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях . Фото с сайта "Югра-Экология"
Изменить размер текста:

Всем известно, что с 1 января в Ханты-Мансийском автономном округе установлен единый региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами «Югра-Экология». Накануне оператор зарегистрировал аккаунты в самых популярных социальных сетях.

От имени регионального оператора созданы страницы в «Одноклассниках», «Вконтакте» и «Фейсбук». На страницах публикуются последние новости о деятельности организации, размещается информация о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, подписчики могут пообщаться с представителями Югры-Экологии онлайн. В рабочее время получить интересующую информацию, задать вопрос, или выложить фотографию контейнерной площадки.

Социальные сети — дополнительный канал общения и информирования. Региональный оператор получает оценку своей работы из первых уст, а также имеет возможность узнать от жителей городов мнение о деятельности своих подрядчиков - транспортировщиков на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре определились с редколлегией томов «Академической истории Югры»
В школах Нефтеюганска объявлен карантин
В югорском поселке на передержку приняли Лебедя-Кликуна
Лже-сотрудник банка обчистил счёт жительницы Ханты-Мансийска
За неделю в Югре произошло 40 пожаров
В школах Нижневартовска снят карантин
Первенство округа по дзюдо состоялось в Нягани
За разлившуюся нефть в Нефтеюганском районе нефтедобывающая компания заплатит 45 миллионов рублей
Вартовчане предпочитают рассчитываться за проезд безналом в автобусах
В Мегионе задержана аферистка по займам в микрофинансовых организациях
В Сургуте судят наркодилера
В Нижневартовске миграционный отдел увеличивает количество талонов
Житель Урая украл у женщины деньги
Лучших педагогов выбирают в Югре
В минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 18 человек
В Ханты-Мансийске глыба льда с крыши жилого дома разрушила козырёк подъезда
В Ханты-Мансийске мужчина похитил видеоняню
В Югре инвесторам станет проще получить земельные участки
В Сургуте по десять лет тюрьмы получили трое мужчин за разбой
Погода в Югре 11 марта: тепло и ветрено
В Сургуте оренбуржец обчистил соседа по хостелу
В Югорске открылся новый отдел бслуживания центральной городской библиотеки