Региональный оператор «Югра-Экология» появился в социальных сетях

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-11T14:34:49+03:00

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Всем известно, что с 1 января в Ханты-Мансийском автономном округе установлен единый региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами «Югра-Экология». Накануне оператор зарегистрировал аккаунты в самых популярных социальных сетях.

От имени регионального оператора созданы страницы в «Одноклассниках», «Вконтакте» и «Фейсбук». На страницах публикуются последние новости о деятельности организации, размещается информация о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, подписчики могут пообщаться с представителями Югры-Экологии онлайн. В рабочее время получить интересующую информацию, задать вопрос, или выложить фотографию контейнерной площадки.

Социальные сети — дополнительный канал общения и информирования. Региональный оператор получает оценку своей работы из первых уст, а также имеет возможность узнать от жителей городов мнение о деятельности своих подрядчиков - транспортировщиков на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU