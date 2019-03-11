СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-11T14:06:51+03:00

В югорском поселке на передержку приняли Лебедя-Кликуна. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Лебедь попал в добрые руки, и после того, как наберётся сил, будет выпущен в естественную среду обитания.

Как сообщили в Природнадзоре Югры, о птице узнали от жительницы п.г.т. Пойковский. Лебедь-Кликун прибился к посёлку. Инспектора Нефтеюганского управления Природнадзора Югры передали птицу на передержку в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» до наступления благоприятных погодных условий и заключения ветеринарного врача о выпуске птицы в естественную среду обитания.

Ветеринар, осмотревший птицу, оценил её состояние как удовлетворительное. В соответствии с его заключением, эколого-биологический центр обеспечен всеми необходимыми условиями для содержания птицы Лебедь-Кликун.

Природнадзор Югры уведомляет граждан, что изъятие из естественной среды обитания объектов животного мира влечет за собой административную ответственность, а в отдельных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности с наложением крупного штрафа до 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU