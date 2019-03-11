Лже-сотрудник банка обчистил счёт жительницы Ханты-Мансийска
За минувшие выходные дни в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска поступило несколько заявлений о мошенничестве от жителей окружной столицы.
Среди них оказалась 42-летняя югорчанка. Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший утверждал, что банковская карта заявительницы заблокирована. Для обеспечения доступа к лицевому счету женщина сообщила СМС-код, после чего с ее счета были списаны более 52 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU