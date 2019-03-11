2019-03-11T13:41:53+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка обчистил счёт жительницы Ханты-Мансийска

Югорчанка назвала пароли
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные дни в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска поступило несколько заявлений о мошенничестве от жителей окружной столицы.

Среди них оказалась 42-летняя югорчанка. Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший утверждал, что банковская карта заявительницы заблокирована. Для обеспечения доступа к лицевому счету женщина сообщила СМС-код, после чего с ее счета были списаны более 52 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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