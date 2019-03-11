За неделю в Югре произошло 40 пожаров
Спасатели Югры с 4 по 10 марта ликвидировали 40 пожаров и сохранили ценности на сумму более 15 миллионов рублей.
Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, пожарные спасли 21 человека и эвакуировали - 38. Без травм не обошлось – двум югорчанам понадобилась помощь медиков.
Объектами возгораний в большинстве случаев стали жилые дома, автомобили, бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали семь автомобилей и 27 строений.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 29 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по деблокировке пострадавших, а также предотвращению возгорания транспорта и смыву топлива с дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU