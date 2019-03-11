СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-11T12:58:04+03:00

За неделю в Югре произошло 40 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Спасатели Югры с 4 по 10 марта ликвидировали 40 пожаров и сохранили ценности на сумму более 15 миллионов рублей.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, пожарные спасли 21 человека и эвакуировали - 38. Без травм не обошлось – двум югорчанам понадобилась помощь медиков.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали жилые дома, автомобили, бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали семь автомобилей и 27 строений.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 29 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по деблокировке пострадавших, а также предотвращению возгорания транспорта и смыву топлива с дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU