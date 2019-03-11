2019-03-11T12:32:34+03:00
Общество

В школах Нижневартовска снят карантин

Две недели ребята находились на дистанционном обучении
Алена Кульмухаметова
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Школьники Нижневартовска вновь сели за партыШкольники Нижневартовска вновь сели за партыФото: Татьяна Коркина
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Двухнедельный карантин в общеобразовательных учреждениях Нижневартовска завершен. С 11 марта все школьники города сели за парты.

Об этом сообщили в администрации города Нижневартовска, напомним 26 февраля из-за роста заболеваний гриппа и ОРВИ были введены ограничительные мероприятия. В данный момент ситуация стабилизировалась. Отмечено снижение заболеваемости.

Стоит отметить, что на прошлой неделе количество заболевших гриппом и ОРВИ в Ханты-Мансийском автономном округе продолжало расти. Эпидемический порог был превышен на 23 процента, а местами превысил 30 процентов.

В некоторых муниципалитетах ограничительные меры продолжают действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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