В школах Нижневартовска снят карантин
Двухнедельный карантин в общеобразовательных учреждениях Нижневартовска завершен. С 11 марта все школьники города сели за парты.
Об этом сообщили в администрации города Нижневартовска, напомним 26 февраля из-за роста заболеваний гриппа и ОРВИ были введены ограничительные мероприятия. В данный момент ситуация стабилизировалась. Отмечено снижение заболеваемости.
Стоит отметить, что на прошлой неделе количество заболевших гриппом и ОРВИ в Ханты-Мансийском автономном округе продолжало расти. Эпидемический порог был превышен на 23 процента, а местами превысил 30 процентов.
В некоторых муниципалитетах ограничительные меры продолжают действовать.
ИСТОЧНИК KP.RU