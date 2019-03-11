2019-03-11T11:58:16+03:00
Спорт

Первенство округа по дзюдо состоялось в Нягани

На татами вышли новички и опытные спортсмены
Алена Кульмухаметова
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Первенство округа по дзюдо состоялось в Нягани. Фото с сайта администрации города НяганьПервенство округа по дзюдо состоялось в Нягани. Фото с сайта администрации города Нягань
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Открытое первенство Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет собрало любителей этого единоборства со всего округа.

Как сообщает администрация города, 14 команд, в которые вошли 246 участников, приехали в Нягань на первенство округа по дзюдо в зачет спартакиады «Спортивные таланты Югры».

Спортсмены выступали в различных весовых и возрастных категориях. На татами выходили как новички, которые только начинают спортивную карьеру, так и более опытные спортсмены, за плечами которых множество побед на различных соревнованиях.

Дзюдо сегодня – один из динамично развивающихся видов спорта в округе. Число мальчишек и девчонок, занимающихся в секциях, постоянно растет. Все чаще Югра становится и местом проведения крупных соревнований.

- С 2021 года Югра в течение четырех лет будет принимать фактическую Олимпиаду по дзюдо, - Международный турнир «Большой шлем», - поделился планами директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

В общем зачете няганская сборная стала второй. На первом месте - команда из Сургута. Замкнули тройку лидеров нижневартовцы. Кроме этого, лучшие из лучших поедут защищать честь Югры на первенстве Уральского федерального округа, которое пройдет в Кургане с 21 по 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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