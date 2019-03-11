2019-03-11T11:42:48+03:00
Общество

За разлившуюся нефть в Нефтеюганском районе нефтедобывающая компания заплатит 45 миллионов рублей

Порыв трубы случился осенью 2017 года
Алена Кульмухаметова
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Предприятие топливно-энергетического комплекса Югры признано виновным в загрязнении окружающей среды. По решению суда оно выплатило 45 миллионов рублей в пользу государства.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, предприятие добывает углеводное сырьё в границах Мамонтовского месторождения нефти в Нефтеюганском районе ХМАО – Югры.

Для транспортировки добываемой из недр газоводонефтяной эмульсии общество осуществляло эксплуатацию напорного нефтепровода, на котором в октябре 2017 года произошел порыв, повлекший разлив нефтесодержащей жидкости, загрязнение земель лесного фонда площадью более 4 га и причинение вреда окружающей среде в размере свыше 45 миллионов рублей.

Прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с исковым заявлением об обязании предприятия произвести работы по рекультивации нарушенных земель, а также возместить вред, причиненный почвам.

Нефтеюганский районный суд иск удовлетворил в части возложения обязанности по возмещению ущерба, однако в части обязанности по рекультивации загрязненного участка отказано.

На указанное решение суда природоохранным прокурором принесено апелляционное представление, которое судом ХМАО-Югры удовлетворено в полном объеме.

В настоящее время предприятием в бюджет возмещена сумма вреда, причиненного лесному фонду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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