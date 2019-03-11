Вартовчане предпочитают рассчитываться за проезд безналом в автобусах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-11T11:07:51+03:00

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В Нижневартовске растет количество обладателей транспортных карт. Постоянно ими оплачивают поездки в общественном транспорте более 27,5 тысяч человек.

Как отметили в отделе транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города, наибольшей востребованностью «пластиковые проездные» пользуются у старшего поколения вартовчан.

- В январе было совершено 250407 поездок по персонифицированным транспортным картам, в феврале - почти на четыре тысячи больше. Немногим более 205 тысяч поездок оплачено пассажирами с помощью обычных транспортных карт, примерно 14 тысяч раз вартовчане рассчитывались в автобусах с помощью банковской карт, - отметил начальник отдела Сергей Лях.

По словам специалистов, на положительную динамику количества поездок влияет возможность пользоваться бесплатно автобусами людям старшего поколения города.

Напомним, в конце 2018 года власти муниципалитета приняли важное решение о продлении действия дополнительной меры социальной поддержки. Проезд в городских автобусах будет бесплатным в 2019 году для граждан, зарегистрированных по месту жительства в Нижневартовске и получающих пенсию на территории города по старости или инвалидности. В настоящее время для бесплатного проезда по муниципальным маршрутам неработающим пенсионерам города выдано более 25 тысяч персонифицированных карт.

Модернизация системы бесконтактной оплаты проезда продолжается. Учитывая пожелания пассажиров, АО «НПАТП-2» и ООО «ПАТП-1» на своих маршрутах запустили возможность оплаты проезда одной банковской картой нескольких билетов. Пока функция работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU