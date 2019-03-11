В Мегионе задержана аферистка по займам в микрофинансовых организациях

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-11T10:40:18+03:00

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О кредите в 17 тысяч рублей жительница Мегиона узнала после письма из финансовой организации. Девушка обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 25-летняя жительница Мегиона рассказала, что получила по почте уведомление о наличии задолженности по договору займа на сумму 17 тысяч рублей, которого никогда не оформляла.

Полицейские установили, что займ был оформлен неработающей 25-летней жительницей Красноярска по паспорту пострадавшей. Как оказалось, подозреваемая нашла в Интернете фотографию паспорта жительницы Мегиона и в течение некоторого времени подавала заявки на кредиты в разные микрофинансовые организации. Таких заявок было отправлено более 15 и только в одном случае подозреваемая получила деньги. В полиции Мегиона злоумышленница дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

ИСТОЧНИК KP.RU