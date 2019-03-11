СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-11T09:57:26+03:00

В Сургуте судят наркодилера. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

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Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков по предварительному сговору, в крупном размере.

Согласно материалам дела, в январе 2019 года от неустановленного следствием лица, являющегося руководителем группы, сургутянин получил через тайник партию наркотиков. Расфасованный наркотик он размещал в различных местах на территории Сургута. При этом о месте нахождения тайников он сообщал неустановленным лицам, входящим в состав группы, для последующего сбыта потребителям запрещенного вещества.

Бизнес наркосбытчика пресекли полицейские.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики массой более 40 грамм.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU