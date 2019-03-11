В Нижневартовске миграционный отдел увеличивает количество талонов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-11T09:16:16+03:00

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Ранее в соцсетях не раз появлялось фото и видео, как в Нижневартовске посетители штурмуют миграционный отдел ради получения талончика. Люди с ночи стояли в очереди и в час открытия устраивалась «куча мала» у терминала.

В этой связи отдел по вопросам миграции полиции Нижневартовска увеличивает количество выдаваемых талонов. Уже с 11 марта текущего года выдача талонов терминала для оказания государственных услуг для проведения приема граждан на следующий день будет осуществляться с 18.00 часов.

Для повышения доступности получения государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам патента на осуществление трудовой деятельности в РФ с 28.03.2019 года планируется расписание с уклоном на увеличение количество выдаваемых талонов посредством терминала, расположенного в здании ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску. Услугу можно будет получить с понедельника по пятницу в период с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 15.00. по адресу. г. Нижневартовск ул. Мира 23а.

ИСТОЧНИК KP.RU