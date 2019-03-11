Житель Урая украл у женщины деньги

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-11T09:06:08+03:00

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Впустила в свою квартиру уголовника и очень об этом пожалела жительница Урая. Женщина осталась без денег.

- В Нижневартовске установлен 34-летний подозреваемый, который совершил кражу денег. Находясь в квартире пострадавшей, злоумышленник похитил 8000 рублей. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 20 ранее зарегистрированных преступлений: 11 краж, 8 мошенничеств и один факт причинения вреда здоровью средней тяжести. Арестованы 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU