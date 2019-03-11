СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-11T08:46:50+03:00

Лучших педагогов выбирают в Югре. Фото с сайта правительства Югры

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Региональный этап всероссийских конкурсов профмастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2019» пройдет в Сургуте с 11 по 15 марта.

Как сообщили в департаменте образования ХМАО-Югры, конкурс проходит по пяти номинациям: «Учитель года Югры», «Учитель родного языка и литературы», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Педагог – психолог года», «Сердце отдаю детям».

Лучшие специалисты и победители конкурса будут награждены денежными грантами до 110 тысяч рублей.

Участниками конкурса стали 70 конкурсантов. Все они педагогические работники образовательных организаций региона, победители муниципальных этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU