СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-11T08:39:19+03:00

В минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 18 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток, случилось 10 марта в Сургуте.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:20 в городе Сургут на улице Университетская на регулируемом пешеходном переходе 34-летний водитель, за рулём «Ниссан Мурано» сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 14-летний мальчик получил телесные повреждения.

С 8 по 10 марта на территории округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних. Задержано 58 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 31 – за отказ от медицинского освидетельствования и 8 – за повторное управление в состоянии опьянения. 52 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU