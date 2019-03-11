В Ханты-Мансийске мужчина похитил видеоняню
Уголовное прошлое вновь напомнило о себе жителю Ханты-Мансийска. Он совершил очередную кражу.
- В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже. Мужчина, находясь в магазине товаров для детей, похитил видеоняню стоимостью 14 000 рублей. Ранее кражи злоумышленник уже совершал. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 121 преступление, раскрыто 90, из них: один случай угона, поджег и хулиганство, 5 фактов мошенничества, 14 краж и 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU