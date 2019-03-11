В Ханты-Мансийске мужчина похитил видеоняню

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-11T08:00:31+03:00

Он не впервые совершает преступление

Изменить размер текста: A A

Уголовное прошлое вновь напомнило о себе жителю Ханты-Мансийска. Он совершил очередную кражу.

- В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже. Мужчина, находясь в магазине товаров для детей, похитил видеоняню стоимостью 14 000 рублей. Ранее кражи злоумышленник уже совершал. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 121 преступление, раскрыто 90, из них: один случай угона, поджег и хулиганство, 5 фактов мошенничества, 14 краж и 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU